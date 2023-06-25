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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مفيش امتحان سهل| خبير تعليم يعلق على شكاوى صعوبة كيمياء الثانوية العامة

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

علق الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الثانوية العامة اليوم

حيث قال الدكتور تامر شوقي : بعد شكاوى بعض الطلاب من صعوبة بعض الاسئلة في امتحانات الكيمياء والجغرافيا...يجب توضيح ما يلي : 

  • لم ولن تأتي امتحانات واضحة وسهلة في جميع المواد الدراسية.

 

  • الامتحان السهل جدا هو امتحان فاشل وغير صادق وغير مميز  وكذلك الامتحان الصعب جدا لانه سيجعل كل الطلاب اما يحصلون علي درجات عالية جدا او منخفضة جدا ولن يميز بينهم بينما التمييز بين مستويات الطلاب المختلفة هو أحد أهداف الامتحانات

 

  • الامتحان قد يشمل نسبة من الأسئلة التي قد تكشف الطالب المتميز ولكنها لا تضر بالطالب المتوسط

 

  • شكوي بعض الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات لا يعني ان هذه الامتحانات كلها صعبة بل انها تتضمن أسئلة صعبة ، والتي قد تجعل الطالب يفقد درجات لا يرغب في فقدها خاصة مع رغبته في تقفيل المواد

 

  • أسئلة الاختيار من متعدد رغم أنها تتاثر بعوامل كثيرة مثل التخمين او الغش الا انها من اكثر أنماط الاسئلة المحيرة للطلاب وقد توقعهم في اخطاء

 

  • لن يحصل جميع او اغلب الطلاب على درجات عالية جدا ولا درجات منخفضة جدا  في الامتحانات بل ان الاغلبية تقع في المستوي المتوسط او فوق أو أقل من المتوسط 
    والاقلية النسبية ستحصل علي الدرجات المرتفعة جدا وكذلك الدرجات المنخفضة جدا

 

  • حصول الاغلبية علي درجات متوسطة لا يعني عدم التحاقهم بالكليات او الجامعات لان القبول بها يخضع لشرائح المجموع في الثانوية العامة وبالتالي يمكن أن ينخفض الحد الأدنى للقبول  في ضوء انخفاض المجاميع او يرتفع حسب نفس المحك ...فالطالب قد يحصل علي مجموع ٦٥% في سنة ما  ويستطيع الالتحاق بكلية لم يستطع طالب اخر في سنة اخري حصل علي ٨٠% الالتحاق بها نظرا لارتفاع شرائح المجموع في سنته

واخيرا قال الدكتور تانر شوقي : على الطالب بذل كل ما يستطيع في حل الامتحانات ولا ينشغل بشيء وترك الأمر لله حتي يستطيع التركيز والتعويض

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