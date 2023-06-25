أشيك بائع فريسكا في إسكندرية.. كيف بدأ مشروعه؟

محمد، شاب جدع وابن أصول من شباب محافظة الإسكندرية، خريج دبلوم صنايع، جرب أن يعمل في الكثير من الأماكن لكي يساعد عائلته، وعمل عاملا في أحد الأماكن، ولكنه كان يحتاج لتحسين دخله، وبالتحديد بعد مرض والده وتعرضه لوكة صحية دخل على أثرها العناية المركزة، وتراكمت المصاريف على محمد لكنه فكر في مشروع بيع الفريسكا على البحر لأنها أشهر الأكلات في الإسكندرية وطريقة عملها سريعة وسهلة.



كشف محمد لـ"صدى البلد"، عن المضايقات والمشاكل التي تعرض لها بعد نزوله على البحر ليبيع الفريسكا، وأنه تحمل الكثير ليستطيع أن يكسب أي أموال يسدد بها مصاريف المستشفى، اقترح عليه أن يتوقف عن بيع الفريسكا خوفا عليه من المشاكل.

وقال محمد إنه يحلم بأن يكبر في مشروعه الذي أحبه، وإنه يحب التعامل مع الزبائن.

وأضاف أنه يشكر الظروف التي جعلته يفكر في هذا المشروع، ولديه أمل في أن ينجح و يصبح أشهر بائع فريسكا في محافظة الإسكندرية.