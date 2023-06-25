بشرى للحجاج .. شئون الحرمين تفتتح مبني التوسعة الثالثة

وقفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، على جاهزية مبنى التوسعة السعودية الثالثة، بكافة أدوارها والساحات المحيطة بها.



وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد الجابري، أنه تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة في المصليات بالإضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،حسبما نقلت واس.

وتم الوقوف على جاهزية الساحات ومبنى الخدمات، والاستفادة من كافة المساحات وتهيئتها للقاصدين، لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام.

وحث الجميع على تنفيذ الخطط وبذل مزيد من الجهود؛ لمواصلة التميز في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل سهولة ويسر.