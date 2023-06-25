السيسي ورئيس الوزراء الهندي يوقعان اتفاقا لرفع مستوى العلاقات للشراكة الاستراتيجية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقة مصر في الرئاسة الهندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية لتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية إكسترا نيوز.

وقع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين



وأكد الرئيس السيسي، على استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الأتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة وتغير المناخ.



ووقع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقام الرئيس السيسي، بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأناً وقدراً.