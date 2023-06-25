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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل على متنها ٤٢ ألف طن قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ..

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 بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  ، منها السفينة (LUNE B  ) و التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36350 طن تشمل :  5080 طن يوريا و 3276 طن رمل و 1000 طن علف بنجر  و 904 طن ملح معبأ و 26090 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طن تشمل :   7225 طن خردة  و 2564 طن خشب زان و 944 طن كسب فول صويا و 13583 طن ذرة و 13047 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة .

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