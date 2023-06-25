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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شُعبة الأحذية يتوقع انتعاش المبيعات مع حلول عيد الأضحى

صدى البلد

توقع شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة الأحذية والمنتجات الجلدية أن ينتعش قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مع حلول عيد الأضحى.

وقال "يحيي" أن عيد الأضحى يكون التركيز به علي اللحوم والشق الغذائي، ولذلك تركز غرفة القاهرة على الشوادر والمعارض السلعية الخاصة بهذا الأمر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

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وأشار "يحيي" إلي أنه لا يوجد شك بأنه سيكون هناك تحرك للمبيعات بسوق الاحذية والمنتجات الجلدية كعادة المصريين في المواسم، خاصة أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في الفترة السابقة وبالتحديد منذ عيد الفطر حتى الان تكاد تكون نسبة ضئيلة لا تتعدي من 3% إلى 5% وفي أصناف محددة بعينها وليست كل الأصناف.

غرفة القاهرة ش عبة الأحذية عيد الأضحى

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