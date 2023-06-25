حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

أكد مصدر بغرفة عمليات المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية الخاصة بمتابعة اعمال امتحانات الشهادة الثانوية انه لم تتلق الغرفة أي إخطارات تفيد بنقل طالبة حامل في شهرها السابع بإحدي اللجان الامتحانية بمركز منيا القمح إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات المركزية تتم متابعتها لحظيًا من قبل الدكتور سيد الجنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية والذي يكلف دائمًا بتقديم الدعم الفوري بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والمنعقدة بالإدارات التعليمية المختلفة.

من جانبه تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في الكيمياء ، أمس السبت وخلال زيارته لمقر لجان إدارة أولاد صقر حرص على الاستماع للطلاب عن مستوى الامتحان ومطابقة للمناهج المقررة.

وشدّد رئيس المنطقة على ضرورة ضبط اللجان ومنع الغش بكافة طرقه وأشكاله مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع منوهًا بأنه لن يسمح بأي تقصير بأي حال .

كما تابع رئيس المنطقة في ذات اليوم انتظام اللجان الامتحانية بإدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية.

وأكد رئيس المنطقة على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية مع أهمية تعقيم اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان حفاظًا على سلامة الجميع.