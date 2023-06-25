أخبار السيارات.. لتفادي أعطال العيد.. هذه الخطوات يمكن أن تفعلها بنفسك ... شيفروليه الدبابة 2024 متاحة الآن بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتاج الكثير من المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب إلي سيارة مستعملة يقومون بتأجيرها، من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

تضم السوق المصرية للسيارات باقة مختارة من فئات السيارات النقل، ومن ضمن تلك السيارات التي أثبت جدارة كبيرة في السوق المحلية سيارة شيفروليه الدبابة، وذلك بفضل ما تمتلك من محرك قوي، وقدرة تحمل ممتازة، بجانب تصميمها المتميز والعصري.

يتنوع داخل السوق المصري للسيارات الجديدة طرازات مختلفة من السيارات الكروس أوفر الصينية، حيث يرغب كثير من المصريين في اقناء تلك السيارة لما يتواجد بها من مميزات عصرية تضفي علي سائقها وركابها اكبر شعور من المتعة والاستجمام بفضل تكنولوجياتها المتطورة، ومن ضمن تلك السيارات شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 ، حيث تنتمي شانجان CS35 plus الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات .

يستغل الكثير من المصريين ومنهم فئة الموظفين العاملين بـ قطاعات الدولة المصرية المختلفة ، أيام عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك لقضائها مع عائلاتهم ، وأصدقائهم، وبالتالي يقمون باستخدام سياراتهم للتنقل الي المدن المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية خلال فترات العطلات الرسمية ومنها إجازات الأعياد .

سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن سيارة تابعة لشركة تويوتا يابانية جديدة بالسوق المحلية المصرية، حيث أعلنت شركة تويوتا عن اقتراب موعد وصول طرازاها الجديدة من سيارة تويوتا BZ4X الكروس أوفر الكهربائية الجديدة الي سوق السيارات المصرية.

أطلقت شركة إم جي مؤخراً سياراتها الجديدة MG4 XPower ، وتنتمي إم جي XPower الي فئة السيارات الهاتشباك ذات القوة الخارقة، لكونها تنتج قوة جبارة تصل إلي 423 حصان من محرك ثنائي الدفع، وتهدف سيارة إم جي الهاتشباك الجديدة لمنافسة سيارات مثل فولكس فاجن ID 3 .

تقع شركة Stone Offroad Design الألمانية المتخصصة في بناء المنازل المتنقلة في جنوب ميونيخ، حيث أعلنت الشركة الألمانية عن تحويل سيارة مرسيدس أروكس Arocs إلى منزل متنقل مميز، ويحتوي علي تكنولوجيات تجعله فائق الفخامة .

أعلنت شركة Lavoie المتخصصة في صناعة التنقل الإلكتروني، عن سكوتر كهربائي يستخدم عجلتين، مصنوع من سبائك الألمنيوم، والمغنيسيوم العنصرين المستخدمين في صناعة الطائرات.