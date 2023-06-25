سندان التبعية الكنسية لموسكو ومطرقة التخوين.. 150 راهبا بدير الكهف الشهير بأوكرانيا بين خياري التهجير أو الاعتقال «القصة كاملة»

دائما ما تفرض الحرب ظروفا غير طبيعية على فئة من أبناء الشعب، ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح رهبان الكنائس داخل العاصمة كييف، وباقي مدن أوكرانيا في وضعية حرجة جدا، ففي الوقت الذي تدين تلك الكنائس بالتبعية الكنسية المطلقة للكنيسة الروسية، فإن رهبان تلك الكنائس هم أبناء هذا الوطن، ويحملون الولاء لأرضه وشعبه، ويدينون لحكومته بالطاعة والولاء، وهنا يكون الحياد في حد ذاته جريمة، وهكذا أصبح حال أكثر من 150 راهبا من أبناء إحدى أشهر كنائس العالم.

فكنسية الكهف العالمية، أصبحت محل اهتمام العالم منذ بداية الحرب الأوكرانية، ولكن في تلك المرة ليس لأسباب دينية وتاريخية، ولكن لأسباب سياسية، خصوصا مع خروج شبهات حول 150 راهبا من أبنائها بأنهم جواسيس موسكو داخل أوكرانيا، وأصبح الانتماء الكنسي شبه للتواطؤ السياسي، وهو الأمر الذي طالما حاول هؤلاء نفسه، فيما هرب البعض خوفا من الاعتقال، ومازال تهديد الطرد من الكنسية شبحا يطاردهم، وهنا نرصد تفاصيل قصة معاناة رهبان.

10 يفرون خوفا من بطش الشرطة

وفقا لما جاء بتقرير عن قصة هؤلاء الرهبان بصحيفة “فوكس” الألمانية، فقد فر ما لا يقل عن عشرة رهبان بالفعل خوفا من احتمال عملية للشرطة في دير الكهف الذي يعود تاريخه إلى قرون في كييف، ويقول الأب بوليكارب لينينكو: "بقي معظمهم، 150 منهم، ولا يريدون المغادرة حتى الآن، ولكن الجيمع يتملكه الخوف".

وقد عاشت كنيسة Pecherska Lavra ، كما يُطلق على الدير باللغة الأوكرانية، منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي تدين بالولاء لروسيا، ولكن هذا لم يمنع الأب لينينكو أن يعلن إدانته لروسيا بسبب غزو بلده وقتل أبنائها، ويحافظ الرجل البالغ من العمر 52 عامًا على التماسك المجتمعي بين الكنيسة والشعب، وذلك منذ أن وضع الميتروبوليت بافلو ليبيد، أعلى شخصية في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ، في الإقامة الجبرية بالأصفاد، ومن حينها يتحدث الكثير عن عملية سياسية.

الرهبان متهمون بالتعاون مع موسكو

والحقيقة المؤكدة في تلك القصة، هي أن القضاء في كييف يتهم الأباتي بافلو بالخيانة والتعاون مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والبطريرك كيريل، ويقال إن رجل الدين قد برر حرب روسيا العدوانية عبر مكالمات هاتفية تم التنصت عليها، ومن ناحية أخرى، يؤكد الأب بوليكارب أن كنيسته انفصلت رسميًا عن بطريركية موسكو بعد اندلاع الحرب، فيما وصف الرئيس فلاديمير بوتين والبطريرك الموالي للكرملين، وكلاهما احتفل بمرور 1025 عامًا على التنصير في كييف قبل عشر سنوات، كمجرمي حرب.

وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فإن هذا الموقف السياسي لا يعني أنه يريد التخلي عن إيمانه، حيث يقول الراهب: "الحياة هنا في الدير والانتماء إلى هذه الكنيسة لا تمنعني من أن أصبح وطنيًا لأوكرانيا، وأشعر بالإهانة عندما يطلقون علي كاهنًا من موسكو أو خائنًا لبلدي أوكرانيا".

إجراءات ضد الرهبان.. وشكوى من اعتداءات عنيفة

وذكر التقرير أن السلطات الأوكرانية تتخذ إجراءات ضد الرهبان منذ شهور، ويرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الجواسيس الموالين لموسكو قد تسللوا إلى الكنيسة، وعبر عن رغبته بطرد الرهبان من الحرم الكنسي، وهو أمر مهم للمسيحيين الأرثوذكس، فموقع الحج الشهير على نهر دنيبرو هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهو متحف رسميًا، والمجمع، الذي تعود أصوله إلى القرن الحادي عشر، سيتم الآن تسليمه إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي لا تزال حديثة العهد.

ولكن الرهبان لا يتزحزحون، فهم يحذرون من الاضطهاد السياسي كما حدث في الماضي في ظل الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي، وهم يقاتلون في المحكمة ضد حقيقة أن بعض عقود الإيجار قد تم إنهاؤها وبعضها لم يتم تجديده، فيما يشكو زعماء كنيستهم من الهجمات العنيفة، وقبل كل شيء، الغارات المهينة من قبل المخابرات الأوكرانية SBU منذ شهور.

مناخ من الخوف

وفي يوم هذا الصيف، تتألق القباب المذهبة على الرغم من السحب الكثيفة فوق المجمع الواسع، وتريد إدارة الكنيسة الجديدة تنظيف الهضبة التاريخية لكل شيء روسي، فيما يقوم ضباط الشرطة بدوريات في مداخل الدير أو الجلوس في سيارات الدورية، حيث هناك عمليات التحقق من الهوية، وأصبح الدير يشبه بقعة المتاعب الصغيرة الخاصة به في هذه الحرب العظيمة.

وأصبح نادرًا ما يأتي السياح إلى المشهد المشهور عالميًا، والذي يضم أيضًا بقايا رجال الدين المحنطة في نظام كهف متفرع تحت الأرض، حيث يتحدث موظفو المتحف بشكل خاص عن مناخ من الخوف، وأجواء "مطاردة الساحرات"، فيما يصلّي المؤمنون في المصليات حتى لا يُنتزع منهم المكان المقدس ليكون موطئ قدم في الحرب

الأوكرانيون يريدون حظر الكنيسة الأرثوذكسية القديمة

والملفت للنظر أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن غالبية الأوكرانيين الآن يؤيدون حظر الكنيسة الأرثوذكسية "القديمة"، ويقول الأب بوليكارب: "نحن نمر حاليًا بعمليات تاريخية، فالمشكلة ليست الكنيسة، إنها روسيا، ومع ذلك ، فهو يقر أيضًا بوجود ممثلين فرديين، بعضهم رفيع المستوى ، يرفضون الانفصال عن بطريركية موسكو.

ويوضح رجل الدين أن القضاء على الكنيسة ليس حلاً أيضًا، فنحن نقود مرارًا وتكرارًا مراسم الحداد على قتلى الحرب، والعديد من الجنود هم أعضاء في هذه الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ولقد قاتلوا من أجل بقاء أوكرانيا، وهكذا نعيش شعور الاضطهاد داخل البلد، مع شعور الانتماء والألم معها في ذات الوقت.

مستقلون عن موسكو.. ونصلي من أجل زيلينسكي

وعبر الأب بوليكارب، الذي لم يتحدث الروسية منذ سنوات، ولكن الأوكرانية عن استغرابه من روسيا، وقال إنه لغز بالنسبة لي أن روسيا ، التي تعتبرنا أمة شقيقة ، هاجمتنا، ولكنى أصلي من أجل زيلينسكي ومن أجل بلدي وشعبنا"، وتأتي تصريحات الراهب بالتزامن مع قيام العديد من المسيحيين بإدارة ظهورهم للعلاقات الوثيقة طويلة الأمد مع بطريركية موسكو احتجاجًا على العلاقات الوثيقة طويلة الأم، ومنذ عام 2018 وجدوا منزلًا في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الجديدة.

وفي أوائل عام 2019، أعلن البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية (إسطنبول) استقلال الكنيسة الجديدة بواسطة الثور (توموس)، وهو ما أثار انزعاج روسيا، حيث كانت الخلافات حول ملكية الكنائس والأديرة مستعرة منذ فترة طويلة، كما انتقد بطريرك موسكو كيريل باعتباره مسببًا للحرب، لأنه يريد استخدام العنف لمنع فقدان المزيد من الأضرحة ضد إرادة كييف، وضمت البطريركية مجتمعات في شبه جزيرة القرم وفي دونباس، والتي تنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

الرهبان يستعدون للإخلاء

وفي وسط حدائق الورود العطرة وعنب العنب، يخبرنا الراهب بوليكارب أنه توجد هنا وهناك أيضًا خلايا نحل لإنتاج العسل في الدير، وقد أخذ بالفعل الكتب والرموز في حالة طرد الدير، ومنذ مارس، أنام على مرتبة على الأرض، وقد أعطيت السرير والأثاث لنزيل سابق في السجن.

كما كان الرهبان يرتدون الملابس وكتب الترانيم والنوتة الموسيقية لأناشيد الكنيسة التقليدية التي تم إحضارها إلى مكان آمن، فيما تستمر وزارة الثقافة المسؤولة عننا في تحديد المواعيد النهائية بحلول الموعد الذي ينبغي أن نرحل فيه، ولكن لم يحدث شيء بعد ذلك، ولم يعد أحد في الدير يرد على الوثائق من السلطات، فقط نصلي ونعيش الشركة الأخوية ونخدم الله.

لن نستسلم.. وبيتي هنا

ويقول الأب بوليكارب، كما جاء بالصحيفة الألمانية، إن هذه الكنيسة نجت من أسوأ القمع في الديكتاتورية الشيوعية وأوقات عصيبة أخرى في تاريخها، وذلك بسبب التقاليد العريقة لها، فهو لا يستسلم ببساطة، أو يتحول إلى الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة المدعومة سياسيًا في أوكرانيا.

"بيتي هنا"، هكذا قال الراهب رغم علمه بأن عملية للشرطة قد تأتي وسيتم طردهم، وحتى ذلك الحين سأعيش حياتي كراهب وأبقى هنا ، لقد أقسمت على الله ونفسي - ويفضل أن يكون ذلك حتى وفاتي.