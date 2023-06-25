رئيس الوزراء يرافق نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات

رافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس نظيره الهندى ناريندرا مودي في جولة بمنطقة الأهرامات لزيارته الآثار المصرية.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر امس، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.

وعقد رئيسا وزراء مصر والهند أمس اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.