قبل أيام من عيد الأضحى.. وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و702 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و403 شاحنة و696 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، و97 شاحنة و6 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser، وعلى متنها 2500 رأس عجول حية، بوزن 765 طنا من جيبوتي؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

حيث اتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة؛ وذلك للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما استقبل الميناء ثلاث سفن، وهي: أمل، والحرية2، وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة؛ حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية -وصول وسفر- لثلاث سفن، وهي: سينا، وبريدج وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4036 راكبا بموانئها.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ، وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات.