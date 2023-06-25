مياه البحر الأحمر تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين من إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحى لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف، مما يتسبب في تعرض بعض المناطق للطفح.

وواصلت فرق التوعية بشركة المياه حملاته بكافة المناطق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات واستهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد مما سيترتب عليه زيادة العبأ على شبكات الصرف الصحي.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي حتي لاتتعرض للانسداد والطفح.

وتهدف حملات التوعية التي يتم تنفيذها إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.

فى سياق مختلف أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، توافر خراف حية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 170 جنيهًا للكيلو قائم، بالإضافة إلي لحوم برازيلي مجمده بسعر 160 جنيه ولحوم سوداني طازجه بسعر 195 جنيه للكيلو.

يأتى وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، بضرورة توافر السلع الاساسية بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين واستعدادا لعيد الاضحي المبارك.