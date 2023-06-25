تربية أمهات الأسماك بالمزرعة الإنتاجية بجامعة العريش

ألقت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، بجامعة العريش، شمال سيناء ، بكميات كبيرة من أمهات أسماك البلطي النيلي بالمزرعة السمكية، استكمالا للعملية الإنتاجية بمزرعة الأسماك استعدادا لإنتاج الأسماك ، وإعادة طرحها على المواطنين بمحافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، و أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى مجال الاستزراع السمكى.

المشروعات الصغيرة :

وذلك لإنتاج ذريعه الأسماك من هذا النوع لإمداد المزارع على مدار العام،وتوفير الذريعة أمام القائمين من الشباب المقبلين على إقامة المشروعات الصغيرة لتربية الاسماك.

وكذلك تدريب الطلاب والباحثين على أحدث الطرق والتطبيقات العلمية فى هذا المجال.

وأشاد الدكتور حس الدمرداش رئيس جامعة العريش، بمشروع المزارع السمكية، موجهًا بالعمل على تكثيف الإنتاج والتوسع في تربية أنواع اخرى من الأسماك المستزرعة وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين .

كما توجه بالشكر لفريق العمل المميز وأعضاء هيئة التدريس بالكلية اد محمد سالم ، اد اشرف الدكر ، أ.د محمد نجاتي ، د.محمد فتحى والهيئة المعاونة والقائمين والمشرفين على المزرعة على الجهد المبذول والتميز فى العمل بروح الفريق الواحد.

