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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية تصل إلى فيتنام وسط توتر مع الصين

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، وصول

حاملة طائرات أميركية إلى مدينة دانانج الفيتنامية بحسب مراسلي فرانس برس، بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها.

ويتزامن وصول "يو إس إس رونالد ريجان" إلى ميناء دانانج مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور 10 سنوات على "الشراكة الشاملة" بين البلدين في ظل تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتقاربهما على خلفية المخاوف حيال ازدياد نفوذ الصين في المنطقة.

وعمل مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي، ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار أوامر لها بالمغادرة فوراً. وغادرت المراكب أخيراً.

 

 جنوب شرق آسيا

وتطالب الصين بالجزء الأكبر من الممر المائي الغني بالموارد رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفيليبين وماليزيا.

مدينة دانانج الفيتنامية احتجاج هانوي الصين قوارب صيد بحر الصين الجنوبي

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