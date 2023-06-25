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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بتجهيز 688 ساحة و5000 مسجد لأداء صلاة العيد

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال أجازه عيد الأضحى المبارك والتعامل معها بشكل سليم.

 

 جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي ، بحضور الدكتور احمد عبد المعطي ،والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، وسعد الفرماوي الخبير الوطني ، والعقيد تامر مباشر مدير إدارة المرور ، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق ، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية ، والرائد رجب علي بمباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها حيث تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين، مؤكدا علي تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال أجازه عيد الأضحى المبارك وكذلك رفع درجة الاستعداد بمرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازه العيد.

وخلال الإجتماع إستعرض وكيل مديرية الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وتجهيز ( 688 ) ساحة ما بين أرض فضاء وأفنية مدارس وملاعب مراكز الشباب ، بالإضافة إلى المساجد المسجل عليها أئمة والبالغ عددها ( 5000 ) مسجد بالإضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد ، ليكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد والساحات التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

أكد محافظ الشرقية أن مجازر المحافظة جاهزة لإستقبال أضاحي المواطنين مجاناً مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح ، مشيراً إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لاستقبال الأضاحي.

كما كلف محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري برفع حالة الطوارئ بالمديرية والإستعداد الجيد لإستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية ورفع مخلفات الذبح أولاً بأول مع غسل العنابر بالمطهرات حتى يتم الذبح طبقاً للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية وكذلك تكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة التامين الصحي على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال وجاهزية بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية والتابعة للتامين الصحي مشدداً على ضرورة احكام الرقابة والسيطرة علي النوبتجيات الصباحية والمسائية لتقيم خدمات صحية وعلاجية للمرضى.

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وفيما يخص استعدادات مديرية الشباب والرياضة لإستقبال العيد ، تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز مراكز الشباب لإستقبال المواطنين لقضاء أجازة العيد وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة بالإضافة الي انتهاء المديرية من توزيع 6344 قطعة ملابس واحذية جديدة علي أطفال الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

كما تابع المحافظ مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الاستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الاصحي المبارك ، وتمت الاشارة الي أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وأخرى فرعية بالمراكز والمدن مع تفعيل خدمة الخط الساخن 121 لشكاوي الكهرباء و 125 لشكاوي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لتلقي أي بلاغات او شكاوي من المواطنين بشأن أي اعطال مفاجئة وكذلك تجهيز سيارات محملة بالمياه للوصول الي المناطق التي تعاني من ضعف وصول المياه اليها لتأمين كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

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