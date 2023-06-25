التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط ، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وكانت جروبات شاومينج على تطبيق تيليجرام ، قد شهدت تداول الصور قيل إنها تخص امتحاني الكيمياء والجغرافيا ،بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور تحرك فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، حيث يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023 من تنفيذ كلام شاومينج، مشددة على ان تصوير الامتحان سيعرض الطالب لإلغاء امتحانه فورا و تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا