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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا حذر ترامب من «عواقب» الإطاحة ببوتين؟

ترامب
ترامب

في أول تعليق له على ما جرى في روسيا من قبل فاجنر، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مخاوفه من أنه في حالة الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة، سيتبع ذلك "عواقب" قد تكون وخيمة، وفق ما ذكرت مجلة “ذا نيوز إنترناشيونال”.

وكتب ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال": "هناك فوضى كبيرة في روسيا، لكن كن حذرًا مما تتمناه. قد يكون التالي أسوأ بكثير!".

جاءت تعليقات الرئيس السابق، الذي وجهت إليه اتهامات مرتين، بما في ذلك الدفع النقدي، وإلغاء نتائج انتخابات 2021 والاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منتجع مارالاجو، بعد تمرد قوات فاجنر.

في وقت لاحق، وافق رئيس فاجنر  يفجيني بريجوزين، على وقف تقدمه نحو موسكو.

ردًا على ذلك، تعهد بوتين بسحق التمرد المسلح بقيادة فاجنر الذي زعم أنه سيطر على مدينة جنوبية في محاولة تمرد ضد كبار القادة العسكريين.

وصف بوتين، خلال خطاب متلفز، هذه الأفعال بـ "الخيانة" و"طعنة في الظهر"، مضيفا أن خطوة بريجوجين هي "ضربة لروسيا، ولشعبنا".

يوم الجمعة، بدا رئيس فاجنر وكأنه تجاوز خطاً أحمر، قائلاً إن منطق بوتين المعلن لعمليته الخاصة ضد أوكرانيا قبل 16 شهراً كان قائماً على أكاذيب "اختلقها كبار ضباط الجيش".

وقال بريجوزين في مقطع فيديو: "كانت الحرب ضرورية، لكي يصبح شويجو بطلًا. ويحصل على ميدالية".

كما أشار ترامب إلى أن الرئيس الأمريكي "مدين لشي".

وقال ترامب: "الصين وروسيا، حتى مجيء بايدن ، كانا دائمًا أعداء طبيعيين، حيث تريد الصين أجزاء كبيرة من الأراضي الروسية غير المأهولة لسكانها الأكبر عددًا. هذه فرصة الصين الأكيدة - أكبر بكثير من تايوان ".

وأفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعا سابقًا إلى تغيير النظام في روسيا  "يتشاور مع الحلفاء والشركاء" بشأن الوضع في موسكو.

 

فاجنر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن

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