تمرد فاجنر لم ينته| 10 أسئلة وإجاباتها تكشف مستقبل بوتين وطباخه والحرب الأوكرانية

بالتأكيد ما زالت الكثير من الأسئلة تدور بعقل كل متابع لأحداث موسكو خلال الـ36 ساعة الماضية، والتحول من شبح الحرب الأهلية وحصار موسكو، إلى عقد صفقة مشبوهة لا أحد يعلم تفاصيلها بالكامل، وأصبح هناك العديد من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، ومجملها تدور حول مستقبل روسيا وبوتين وطباخه زعيم فاجنر، ومستقبل الحرب الأوكرانية بعد تلك الأحداث الساخنة.

ونرصد هنا أبرز 10 أسئلة تدور في عقل المتابعين، وإجاباتها من خلال ما تم طرحه بصحف العالم، وأبرز تلك الإجابات جاءت بتقرير لصحيفة CNN الأمريكية، وحوار مع ألبرت ستاهيل (مواليد 1943)، وهو خبير عسكري سويسري، وعالم السياسة والاقتصاد، وأستاذ الدراسات الاستراتيجية في ETH Zurich وجامعة زيورخ، والتي أجراه معه صحيفة “فوكس” الألمانية، وتلك هي الأسئلة وإجاباتها.

ماذا نعلم عن صفقة خروج قائد فاجنر إلى بيلاروسيا؟

وافق بريجوجين على مغادرة روسيا إلى بيلاروسيا، وفقًا للكرملين، في صفقة توسط فيها على ما يبدو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. ومع ذلك، لا يزال مكان وجوده الحالي غير واضح. التهم الجنائية الموجهة إلى بريغوجين ستسقط أيضا، وفقا قال لديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين. مقاتلي فاغنر لن يواجهوا إجراءات قانونية لمشاركتهم في "المسيرة" نحو موسكو، وفقا لبيسكوف الذي أصاف أن الكرملين "احترم دائما أعمالهم البطولية" على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

هل هناك تنازلات أخرى تم تقديمها لرئيس فاجنر؟

وافق بريجوزين سريعا على الصفقة لأنها كانت مغرية للغاية لدرجة أنه لم يستطع المماطلة بها، لذلك أفترض أنه تم التفاوض على الكثير مما لا نعرفه حتى الآن، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الامتيازات على هيكل جهاز الدفاع الروسي - وبالتالي ، أعداء بريغوجين اللدودين المعلنون شويغو وجيراسيموف، ولكن ما تم التفاوض عليه هنا بالضبط، سنكتشفه في وقت ما - ربما بشكل عرضي تمامًا، وهناك بالتأكيد المزيد في المستقبل سنعرفه.

ما دلالة عقد تلك الصفقة؟

بوتين هدد بريجوزين لأول مرة ثم سمح له بمغادرة البلاد بعد أقل من اثنتي عشرة ساعة، وهذا يظهر أن النظام فقد السيطرة على أشياء كثيرة، وتلك علامة على أن نظام بوتين يقترب من نهايته.

لماذا يسمح بوتين بأن يفلت زعيم فاجنر بفعلته؟

تخيل لو أن بريجوزين قد تقدم بالفعل إلى موسكو، ربما كان بإمكانه حينئذٍ أن يحتل الكرملين دون أي مشاكل، وفي الواقع ، كان من الممكن الإطاحة ببوتين أمام أعين العالم، ولم يستطع تحمل ذلك. كان يعلم أنه يجب عليه عقد صفقة، لذلك تم نزع فتيل الموقف عبر لوكاشينكو رئيس بلاروسيا، إذا جاز التعبير ، لإنقاذ ماء الوجه لبوتين.

متى تتوقع أن يظهر بوتين علنيًا؟ وماذا يمكن أن يقول؟

سوف يلقي بوتين قريباً خطاباً سيعلن فيه أن كل شيء قد انتهى وأنه تم إيجاد حل، ولكنه سيضع العسل على خبز الروس ويهدئ الأعصاب ويعلن في نفس الوقت أن الحرب ستستمر بلا هوادة، ولن يكون الأمر سهلاً على بوتين، فدائما ما كان بوتين يظهر نفسه بأنه العظيم الذي يتحكم بكل شيء.

هل يمكن لثورة فاجنر أن تحفز المزيد من الانتفاضات من قبل القوى المنتقدة للكرملين؟

لا أعتقد أن شيئًا مشابهًا سيحدث مرة أخرى في روسيا في المستقبل المنظور، فلا أرى أي أعمال شغب، ولكن بالتأكيد اهتزت مصداقية نظام بوتين لدرجة أن السكان سوف يبتعدون عنه تدريجياً ولن يعودوا يدعمون حربه بسهولة، فالنظام الروسي لن ينفجر، بل سينهار من الداخل، وهناك حالة نموذجية لهذا، كما في فبراير 1917، حيث أعتقد أن هذا السيناريو سيتكرر في روسيا، والمحور الأساسي هنا: تماسك القوات المسلحة، فإذا استمروا في تكبد خسائر فادحة، وهو أمر مرجح ، فلن يكونوا مستعدين بعد الآن لأخذ زمام المبادرة في مغامرة لا تقدر بثمن. عندها ستكون نهاية بوتين.

كيف سيغير بوتين مساره السياسي الداخلي بعد الأمس؟

المتوقع أن يزداد القمع في روسيا مرة أخرى، فبوتين خائف، ومع ذلك ، فإن الصلابة لن تفيده بأي شيء، لقد فقد بالفعل مصداقيته - بين السكان وفي القوات المسلحة.

ماذا يحدث لبريغوزين. هل سينجو هذا العام؟

سيكون ذكيا ويحاول أن يحمي نفسه، فهو لن يذهب فقط إلى بيلاروسيا بحقيبة سفر، وعلى أي حال، يمتلك بريجوزين الآن ورقة رابحة في يده، فبعد أحداث نهاية الأسبوع، لم يعد من الممكن نسيانه بسهولة، ومع انتفاضته جعل نفسه لا يمكن القضاء عليه تقريبًا بمجرد ضربة في الرأس، فلم تعد خيارًا لبوتين.

ما هي العواقب التي سيترتبها بوتين على حربه في أوكرانيا؟

هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن التفاوض لا يزال غير متاح له. للأسف، والأرجح أن بوتين سيكثف هجماته على المدن الأوكرانية، وترسانة هذا - وخاصة الصواريخ الباليستية – متاحة.

هل هناك بدائل لقوات فاجنر داخل أوكرانيا؟

بالتأكيد القوة التي دفع بها بوتين لمواجهة فاجنر أثناء تمردها من الممكن أن تكون بديل لفاجنر داخل أوكرانيا إذا ما تقرر خروجها من تلك الحرب، وهنا نجد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة التي تم إرسالها إلى مدينة روستوف الروسية، وقد تم سحبها بعد تراجع يفغيني بروجوجين، وذلك بعد أن دخلتها، السبت، لمساعدة موسكو في قمع تمرد قوات فاغنر، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلاً عن قائد القوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، الذي أعلن عودة قواته إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.