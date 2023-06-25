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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع بدء موسم الحج.. مكَّة المكرمة تفيض بالحجاج

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

أذاعت فضائية يورونيوز عربي، لقطات يظهر من خلالها، يؤدّي مئات آلاف الحجّاج "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكّة المكرّمة في أجواء حارّة وخانقة، في مستهلّ مناسك حجّ ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا.

وفاضت شوارع المدينة المقدّسة لدى المسلمين بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

 

تفوح منها رائحة المسك

وطاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّنة. وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس الحارقة، فيما كان آخرون يصلّون ويدعون، على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك.

الحج اج مك ة المكر مة جائحة كورونا السعودي ة أداء فريضة الحج

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