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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دونالد ترامب يكشف موقفه من لوائح الاتهام الموجه ضده

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض بعد انتخابات عام 2024، إنه يعتبر لائحتي الاتهام ضده “شرفا شخصيا”.

واتهم ترامب، بالتحريض على الإجراءات القانونية، التي رفضها سابقا باعتبارها “مطاردة ساحرات”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في كلمة ألقاها في واشنطن: ‘”في كل مرة يتهمني فيها اليساريون الراديكاليون الديمقراطيون والماركسيون والشيوعيون والفاشيون أعتبرها شارة شجاعة عظيمة”.

وأضاف أنه “متهم نيابة عن الشعب الأمريكي”، وقدر عدد مؤيديه بأكثر من 200 مليون من أصل 336 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم توجيه الاتهام إلى ترامب في 37 تهمة جنائية ، تتعلق بالاحتفاظ بوثائق دفاع سرية وعرضها على أشخاص آخرين.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه لائحة اتهام فيدرالية، وتصل العقوبة القصوى لبعض التهم الموجهة إليه إلى 20 عاما.

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في 13 يونيو، دفع ترامب بأنه غير مذنب، وأصر على أن لائحة الاتهام لم تكن سوى محاولة 'ستالينية' من قبل الرئيس جو بايدن لتهميش منافسه السياسي الرئيسي.

كما اتهم بعض زملائه الجمهوريين الحكومة بازدواجية المعايير، مشيرين إلى سوء التعامل المزعوم مع الوثائق السرية من قبل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والفساد المفترض الذي تورط فيه هانتر نجل جو بايدن.

بدورها، نفت إدارة بايدن بشدة أن يكون الرئيس الحالي قد استخدم الحكومة كسلاح لمقاضاة منافس سياسي.

دونالد ترامب ترامب البيت الأبيض

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