بمناسبة عيد الأب.. مسابقة في نيكاراغوا لاختيار أكبر صاحب كرش| فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مسابقة في نيكاراغوا لاختيار أكبر صاحب كرش بمناسبة عيد الأب.

وأوضحت أنه أجرت نيكاراغوا، مسابقة لاختيار صاحب "أكبر كرش"، فاز فيها رونالدو مينا، بمناسبة عيد ألأب.

وتمكن الرجل من الحصول على اللقب، بفضل ميحط بطنه البالغ 193 سم.

باعتباره الفائز الأول بالجائزة، حصل على ما يعادل 280 دولاراً أمريكياً نقداً، بالإضافة إلى منتجات غذائية ومواد متنوعة للاستهلاك العائلي.

وشكر مينا، 47 عاماً وأب لسبعة أطفال، عائلته على دعمه في مكافحته للسمنة الناجمة عن "الأكل غير المنضبط"، وسط انتقادات اجتماعية لـ "البدينين".

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