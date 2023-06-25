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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. التلفزيون الروسي الحكومي يبث مقطعا من وراء الكواليس لخطاب بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

نشر التلفزيون الرسمي الروسي مقطعا قصيرا من وراء الكواليس لخطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الأمة اليوم الأحد.

وقال بافل زاروبين، مذيع قناة “روسيا-24” الحكومية، في بداية المقطع، ططوال الليل كان الرئيس على اتصال بجميع وكالات إنفاذ القانون ، وحصل على تقارير على مدار الساعة، ثم في الساعة 8:40 صباحا، أعلن أن بوتين سيلقي خطابا متلفزا”.

ويمضي المقطع ليظهر مصورا في الغرفة التي ألقى فيها بوتين خطابه إلى الأمة.

وبث التلفزيون الحكومي الروسي، اليوم الأحد، مقابلة مع بوتين سجلت بتاريخ 21 يونيو، حيث تحدث عن يوم عمله وكيف يتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وخلال مقابلة 21 يونيو، قال بوتين إنه يولي «اهتماما كبيرا» لمسار ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة: «اليوم يبدأ بهذا وينتهي بهذا»، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وأثناء سيره على طول أروقة الكرملين، تابع الرئيس الروسي قائلا إنه متاح في جميع أوقات اليوم… في الآونة الأخيرة، كنت أذهب إلى الفراش في وقت متأخر جدا. ولكن، بطبيعة الحال، يجب أن أكون دائما على اتصال”.

وظهرت المقابلة والمقطع في برنامج تلفزيوني حكومي روسي بعنوان “موسكو، الكرملين، بوتين”.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين روسيا

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