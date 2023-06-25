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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقاهة بالمنزل.. أول تعليق من طارق النهرى بعد خروجه من المستشفى.. خاص

طارق النهرى
طارق النهرى

كشف الفنان طارق النهرى عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه إلى عملية جراحية فى القلب حيث تعرض لانسداد فى الشرايين ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامتين. 

وقال طارق النهرى فى أول تعليق له عبر صدى البلد: أنا بصحة جيدة وخرجت اليوم من المستشفى بعد أن اجرية عملية جراحية فى القلب وحاليا أعيش فترة نقاهة بالمنزل. 

وأضاف طارق النهرى : أحمد الله على كل شيء ومرور هذه الأزمة الصحية بسلام. 

طارق النهرى 

 وكشفت جيسي ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة أمس السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر فيسبوك: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة و ركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين .. ارجوكم ادعو له بالشفاء .. يا رب يشفيك و يعافيك حبيبي».

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تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وقال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أحزنه بشدة، مضيفا: “لكني بعد عودتي من خلال  مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وعادت الروح لي مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”.

وأضاف طارق النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “أنا على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة”.

وتابع طارق النهري: “قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دورا مهما ومختلفا لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز”.

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