جنون.. هجوم فرنسي واسع على ماكرون بعد تصريحاته عن بوتين

انتقد قراء صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن الهجوم المضاد الأوكراني، يهدف إلى إجبار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تقديم التنازلات وبدء التفاوض.

وكتب أحد القراء: "من أجل إجراء المفاوضات يجب أن تكونوا قادرين على إجراء هذه المفاوضات، وأنتم بدلا من ذلك تقومون بصب الزيت على النار كل يوم. هذا جنون".

وأضاف آخر: "الجيش الروسي يمزق الجيش الأوكراني، ولذلك فإن زيلينسكي هو الذي سيحتاج على الأرجح إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وكتب آخر: “روسيا لم تتخل عن إجراء المفاوضات".

وأضاف قارئ: "ماكرون لم يفهم شيئا.. الأوكرانيين هم من يحتاجون إلى المفاوضات".

وكتب آخر: "لم يفت الأوان على الاستقالة وعدم إهانة الفرنسيين".