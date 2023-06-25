رئيس "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي": منح شارة بث شعائر الحج لدول الاتحاد

أكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن الاتحاد يقوم بدوره بتغطية مناسك الحج والبث التليفزيوني، حيث قام الاتحاد بمنح شارة بث شعائر الحج والوقوف بعرفة إلي جميع قنوات الدول الإسلامية والعربية التابعة للاتحاد.

وأضاف “الليثي”، أن الاتحاد قام بإرسال شارة بث خاصة حتي تستطيع كل دولة أن تقوم ببث مناسك وشعائر الحج تلفزيونيًا وتستطيع استخدام لغتها والأطقم الفنية الخاصة بها وشارتها.

وتابع أنه بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية ، وقطاع الهندسة بالتليفزيون السعودي ، سيكون النقل التليفزيوني والإذاعي في تغطية حية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر؛ لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضح أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي " أوسبو " قام بالتنسيق مع الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي لإيصال إشارة البث الي الدول الآسيوية الأفريقية والتي تستقبل ارسالها علي القمر الصناعي "يوتيل سات وانتلسات".