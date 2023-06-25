الرئيس الصومالي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان عددا من القضايا

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم /الأحد/ في مدينة نيويورك الأمريكية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا بما في ذلك الأمن والاستقرار والوضع الإنساني في الصومال.

وأشاد جوتيريش - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - بجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لما حققته من إنجازات فعالة في محاربة الميليشيات الإرهابية، وتحرير العديد من المحافظات.

وكان الرئيس الصومالي قد شارك في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها الأوضاع في البلاد والأمن ورفع حظر السلاح المفروض على الصومال.