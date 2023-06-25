سقوط قطار يحمل مواد كيميائية خطرة في نهر بولاية مونتانا الأمريكية

خرج قطار يحمل مواد يحتمل أن تكون خطرة عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية، حيث انتهى المطاف بعدة عربات في مياه النهر، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

وقالت شركة مونتانا ريل لينك، الشركة المشغلة للقطار، إن الحادث لم يشهد وقوع إصابات.

وقالت إدارة خدمات الكوارث والطوارئ في مقاطعة ستيلووتر، في بيان عبر “فيسبوك”، إن “الحادث وقع في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي على جسر فوق نهر يلوستون، الذي انهار”.

وأضافت أن ثلاث سيارات تحتوي على أسفلت ساخن وأربع سيارات تحمل الكبريت المنصهر اصطدمت في المياه إجمالا.

وقالت إدارة خدمات الكوارث والطوارئ، إن سبب الحادث لا يزال غير واضح، ورفضت التكهن بما إذا كان انهيار الجسر قد أدى إلى الانحراف عن المسار ، أو العكس.

وفي الوقت نفسه، أكدت شركة مونتانا ريل لينك، إن القطار تضمن أيضا عربتين مع هيدروسلفات الصوديوم، وهي مادة شديدة التآكل ، لكن أيا منهما لم يتصل بالماء.

وذكرت أنه “تم إجراء تقييمات أولية لجودة الهواء وأكدت أنه لا يوجد حدث إطلاق مرتبط بهاتين السيارتين”.

وأشارت إدارة خدمات الكوارث والطوارئ في مقاطعة ستيلووتر، إلى أنه “لا يوجد تأثير متوقع للمواد الخطرة على مدن مقاطعة ستيلووتر”، مضيفة أن جهود مراقبة الهواء والماء في المنطقة مستمرة.

وطلبت السلطات المحلية من الناس في المنطقة الحفاظ على المياه، موضحة أن مرافق معالجة المياه “وضعت تدابير وقائية طارئة بسبب تسرب المواد الخطرة المحتملة”.