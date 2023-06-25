في الدور الأرضي..الجاني يعترف بمعاشرة زوجة مصور الفوتوغرافيا

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية مندوبًا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه ب بخطف سيدة متزوجة زوجة مصور فوتوغرافي وإقامة علاقة معها عنوة واستمعت النيابة. أقوال مجرى التحريات

نص التحريات

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل تحقيق؟

ج/ تبلغ لنا من أحد الأهالي بشارع المدينة المنورة كفر طهرمس بولاق الدكرور و قمت بالتوجه لمكان الواقعة و التقابل مع المجني عليها و أفادت لنا بأنها على خلاف مع زوجها و تركت شقة الزوجية و حال محاولة زوجها اللحاق بها اختبئت داخل العقار محل الواقعة و حال ذلك قام المتهم بمحاولة الاستعلام عن سبب تواجدها بالعقار سكنه و انها ليست من قاطني العقار و انه يشتبه في كونها متواجدة بغرض السرقة و انه يريد تفتيش حقيبتها و دخلت برفقته الشقة سکنه و اضافت انه قام بمواقعتها جنسيا و عاشرها معاشرة الأزواج دون رضاها و قمت بالتقابل مع المشكو في حقه و بمناقشته

تبين انه بدون عمل و مقيم الدور الأول بعد الأرضي بالعقار محل الواقعة و بمواجهته اقر بقيامه باستدراج المجني عليها داخل الشقة سكنه الا انه واقعها جنسيا بإرادتها و ليس كرها عنها و عليه

س / و ما الذي بدر من المتهم آنذاك ؟

ج / هو امتثل لي

س / و هل قمت بمواجهة المتهم بما قررته المجني عليها ؟

ج / ايوة

س / و ما الذي آلت اليه تلك المواجهة ؟

ج / بمواجهته بما قررته المجني عليها اقر بقيامه باستدراجها داخل الشقة سكنه الا انه واقعها جنسيا بإرادتها و ليس كرها عنها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها كرهاً عنها بأن اقتادها عنوة لداخل العين محل سكنه بعد أن أوعز لها بتسليمها إلى الشرطة لارتيابه فيها بأنها تقوم بالسرقة أو يتركها إذا قامت بعلاقة معه.