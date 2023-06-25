ضبط مخالفات متنوعة فى حملات تموينية بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية عدة حملات على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

ضمت الحملات مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية واحمد العيسوى ، محمد صالح مجدى حموده وسامى إبراهيم وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية دكرنس واجا وبلقاس وأسفرت عن ضبط مخبز لتجميعه بطاقات تموينية ذكية بدكرنس وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٨ جرام.

كما تم ضبط مخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.



وتم تحرير ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٠٠ كيلو باجا لحين صدور قرار النيابة العامة.



كما تم تحرير ٥ محاضر لضبط سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٩٨٥ علبة سجائر ببلقاس لحين صدور قرار النيابة العامة،، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.

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