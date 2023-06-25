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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الكويتي: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة ودعم أعمالها بمختلف الميادين

الكويت
الكويت

 أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، حرص القيادة السياسية في الكويت على مسألة تمكين المرأة ودعم أعمالها في مختلف الميادين تعزيزًا لحقوقها وضمانًا لمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة وفي مختلف المجالات بما فيها المجال الدبلوماسي لما تشكله المرأة من عنصر أساسي في تنمية ونهضة دولة الكويت وإعلاء رايتها.

وأعرب الشيخ سالم الصباح -خلال الاحتفالية التي أقامتها الخارجية الكويتية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي اليوم /الأحد/- عن اعتزازه بدور المرأة الدبلوماسية الكويتية وجهودها في وزارة الخارجية على مر السنين، مستذكرا التاريخ الزاخر للدبلوماسيات الكويتيات خلال السنوات الماضية.

ونوه وزير الخارجية الكويتي في كلمته إلى القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الخارجية بابتعاث أكبر دفعة دبلوماسيات كويتيات للعمل في بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية في الخارج منذ تأسيس وزارة الخارجية، حيث سيعملن في مختلف مدن العالم للقيام بواجباتهن الوطنية بكل مهنية وإخلاص للحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها.

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