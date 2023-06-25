السلطان هيثم بن طارق يصدق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوما سلطانيا بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.



وكانت جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، قد وقعتا في شهر مايو الماضي اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي تم عقده في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية.



ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.