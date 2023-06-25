البرلمان العربي يرحب بقرار أمريكا وقف جميع الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية

رحب البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن وقف التعاون وكافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المقامة فيها والتي تعد غير قانونية وتمثل تعديا مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.

واعتبر البرلمان العربي أن هذا القرار يمكن أن يشكل بداية للتعامل الأمريكي الصحيح والمفروض تجاه القضية الفلسطينية وبما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة وعدم التعامل مع هذه المستوطنات غير الشرعية امتثالا لقرارات الأمم المتحدة، ودعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.