الأكفأ سيحصل على وظيفة.. مدبولي: منظومة المسابقات مميكنة لضمان تكافؤ الفرص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين في تكافؤ الفرص بينهم جميعا في كل مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.

استعرض مصطفى مدبولي تقريرا تلقاه من صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية التي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وقال مدبولي إن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتي بعد دراسة مُفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية.

اقرأ أيضا:

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت



فيما أكد صالح الشيخ أنه من المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف، حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها، وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، إضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة

ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 238 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدني - حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 18 يوليو وحتى 31 يوليو المقبلين.

كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد 102 في وظيفة فني بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا - كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد 47 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدني - بناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

وسيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 100 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 23 مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدني - حاسبات - معماري - اتصالات - ميكانيكا)، وعدد 9 في وظيفة باحث اقتصادي وعدد 8 في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.