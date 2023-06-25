عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكفأ سيحصل على وظيفة.. مدبولي: منظومة المسابقات مميكنة لضمان تكافؤ الفرص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين في تكافؤ الفرص بينهم جميعا في كل مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.

استعرض مصطفى مدبولي تقريرا تلقاه من صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية التي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وقال مدبولي إن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتي بعد دراسة مُفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية.

اقرأ أيضا:

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت
 

فيما أكد صالح الشيخ أنه من المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف، حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها، وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، إضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة

ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 238 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدني - حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 18 يوليو وحتى 31 يوليو المقبلين.

كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد 102 في وظيفة فني بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا - كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد 47 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدني - بناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

وسيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 100 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 23 مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدني - حاسبات - معماري - اتصالات - ميكانيكا)، وعدد 9 في وظيفة باحث اقتصادي وعدد 8 في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

مدبولى الأكفأ الوظيفة منظومة المسابقات الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ترشيحاتنا

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

البابا تواضروس يتصل بشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225

وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

خسر 80 ألف متابع في لحظة.. اعتراف من نيمار يضعه في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ