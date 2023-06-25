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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة العيد.. فودة يوزع عيديات وملابس جديدة على 160 طفلا بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

وزع اللواء خالد فودة عيديات وملابس جديدة علي ١٦٠ طفلا من الأيتام بجنوب سيناء لإدخال السرور وفرحة العيد عليهم  وذلك في قاعة مركز تمكين المرأة بطور سيناء وهنأهم المحافظ بعيد الأضحي المبارك .
 والتقي محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد مع عدد من الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الايتام، بحضور  اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذية،  تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء سلم المحافظ ملابس العيد لعدد 160  طفلا وطفلة، و مبالغ نقدية كعيدية عيد الأضحى، إضافة إلى توزيع 70  كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر  احتياجا، ودعاهم لحضور الاحتفالات التي تقام  في ساحات وميادين كافة مدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بالأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجًا، وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإحتياجات الخاصة بهم، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي التي تعمل على التنسيق مع الجمعيات الأهلية وكافة الجهات الأخرى لتلبية احتياجاتهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط أبنائه لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مطالبًا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في توفير فرص حياة أفضل للأيتام، ودمجهم في المجتمع.

وقدم فوده التهنئة لأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم الشكر لجميع القائمين على الأعمال الخيرية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سوف يجري توزيع لحوم وسلع غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة.

وأشار إلى ان التعاون  والتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، ليحيوا حياة كريمة.

اللواء خالد فودة يوزع عيديات وملابس العيد

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