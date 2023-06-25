عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة إماراتية تنفي انسحابها من مصر وتؤكد تعزيز استمرارها

صدى البلد

 أعلنت كابيتال جروب بروبيرتيز (CGP) الإماراتية، العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن ثقتها بالاقتصاد المصرى و استمرار أعمالها في مشروعها   بشرق القاهرة .

 

ونفت الشركة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام بشان انسحابها من مشروع بروج او نيتها بيع المشروع .

مؤكدة  ان السوق العقارى المصرى سوق امن دائما وان لديها المزيد من الخطط للتوسع الاستراتيجي في البلاد، مع التركيز على ترسيخ حضورها والإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الحضري بمصر. 

 

وأعلنت الشركة  رسميا انه في إطار خطتها للنمو بمصر  تم تعيين  المهندس أحمد عارف في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، نظرا لما يتمتع به خبرات مهنية وقيادية واسعة، اكتسبها عبر مسيرة عمله الحافلة والتي تمتد لأكثر من 20 عاما في قطاع العقارات في مصر والامارات والمغرب. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ترشيحاتنا

بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

مقرر الأسرة بالحوار الوطني: نسب الطلاق في مصر غير مقلقة

بعد "تمرد" فاجنر.. مسؤول أمريكي: واشنطن توقعت "إراقة الدماء" في روسيا

أثناء جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يضبط 6 حالات بناء مخالف| صور

أوكرانيا : الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية

الهجوم المضاد .. الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر٨.. خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ