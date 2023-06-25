شركة إماراتية تنفي انسحابها من مصر وتؤكد تعزيز استمرارها

أعلنت كابيتال جروب بروبيرتيز (CGP) الإماراتية، العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن ثقتها بالاقتصاد المصرى و استمرار أعمالها في مشروعها بشرق القاهرة .

ونفت الشركة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام بشان انسحابها من مشروع بروج او نيتها بيع المشروع .

مؤكدة ان السوق العقارى المصرى سوق امن دائما وان لديها المزيد من الخطط للتوسع الاستراتيجي في البلاد، مع التركيز على ترسيخ حضورها والإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الحضري بمصر.

وأعلنت الشركة رسميا انه في إطار خطتها للنمو بمصر تم تعيين المهندس أحمد عارف في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، نظرا لما يتمتع به خبرات مهنية وقيادية واسعة، اكتسبها عبر مسيرة عمله الحافلة والتي تمتد لأكثر من 20 عاما في قطاع العقارات في مصر والامارات والمغرب.