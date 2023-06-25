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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محرج للغرب ... ايران: السجل الأسود للصهاينة مصدر خزي وعار

اسرائيل
اسرائيل

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانیة، اليوم الأحد، إن السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر عار وخزي وإحراج للغرب الداعمين لكيان الفصل العنصري.

ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قتل 26 طفلا فلسطينيا بريئا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وحده.

وأضاف كنعاني أن "الكيان الصهيوني له تاريخ في سجن 160 طفلا وإقامة جبرية لـ 600 طفل بريء و600 مريض فلسطيني، بينهم 30 معاقا جسديا، لذا يجب أن يبقى في قائمة العار الدولية".
 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "السجل الأسود للصهاينة في مثل هذه التصرفات يجب أن يكون عارا للغرب ويمثل خزيا كبيرا للداعمين لكيان الفصل العنصري حول العالم".


ويشار إلى أن الأمم المتحدة قد أصدرت، يوم الجمعة الماضية، تقريرا خاصا بـ"قائمة العار" ويتعلق بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أن إسرائيل ليست مدرجة في هذه القائمة.

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