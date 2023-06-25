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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معجزة بكل المقاييس.. الفلاحين تكشف عن أهم الإنجازات منذ 30 يونيو

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن ما حدث من تطور وإنجاز في القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو 2013 أي منذ 10 سنوات معجزه بكل المقاييس ولولا وجود إرادة سياسيه من فولاذ لاحتاج هذا التطور والانجاز 100 عام علي الأقل، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هديه من الله للإنسانية .


وأضاف عبدالرحمن أن قبل 30 يونيو 2013 كانت استفحلت التعديات علي الأراضي الزراعية لدرجة خطيره حيث  تأكل بعد ثورة 2011 وحتي 2013  نحو 100 الف فدان من اخصب الأراضي الزراعية وتدني حال الفلاح المصري واهملت القري المصرية وكادت الترع الفرعية ان تسد من القاذورات والطمي

وأشار عبدالرحمن إلي أنه وبعد ثورة 30 يونيو وخروج ملايين المصريين مطالبين بإنهاء حكم الاخوان بدأت الحياة تدب في القطاع الزراعي وما ان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم حتي وجه بوقف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل قوة وجديه  وتحركت الدولة بكل طاقاتها نحو استصلاح الأراضي الزراعية وبدأت تدشن المشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء بداية من المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان الي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان مرورا باستصلاح ملايين الأفدنة الأخرى في توشكي وشرق العوينات وسيناء وغيرها من ربوع مصر ولم تكتفي القيادة السياسية بالتوسع الأفقي واتجهت بكل قوه للتوسع الراسي وتحسين معيشة الفلاحين بالقري المصرية

حياة كريمة

 

وأكد عبدالرحمن ان المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري واعادته للواجهة لتصبح القري المصرية قري منتجه بها كل مقومات ومستلزمات الحياه مثلها مثل المدن كان اعظم دليل علي هذا التوجه لتكريم وتحسين معيشة الفلاحين .


كما كان المشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعية هو خير دليل لإصرار القيادة السياسية الحكيمة علي تغيير نظم الزراعة القديمة لنظم تواكب العصر الحديث ليزيد الإنتاج وتصل صادرتنا الزراعية الي نحو 6.5مليون طن سنويا وتلا ذلك مشاريع عديده منها المشروع القومي لبناء الصوامع والمشروع القومي لتغيير نظم الري والمشروع القومي لتبطين الترع وميكنة الحيازة الزراعية والري الحقلي وتطوير الصرف الزراعي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتطوير مصانع الأسمدة وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وغيرها من الإنجازات العظيمة التي نقلت القطاع الزراعي الي الواجهة

وأكد عبدالرحمن ان تسوية ديون المتعثرين من الفلاحين وانشاء البورصة السلعية للمحاصيل الزراعية بالإضافة الي احياء مشروع البتلو وتكويد المحاصيل وفتح أسواق خارجيه كلها تحركات حسنت من دخول المزارعين ورفعت عن كاهلهم الكثير من الأعباء ، وكل ذلك حدث لإيمان القيادة السياسية بعد 30يونيو بأهمية القطاع الزراعي ومكانة المزارع المصري ، حيث يمثل  القطاع الزراعي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة  الي ان القطاع الزراعي يشغل نحو 25 % من إجمالي القوى العاملة بجمهورية مصر العربية .

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