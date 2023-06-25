رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

وصف رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" زيارته الرسمية لمصر التي استغرقت يومين واختتمها اليوم الأحد، بأنها زيارة تاريخية ، قائلاً إنها ستضيف قوة جديدة للعلاقات بين الهند ومصر.

ونشر رئيس الوزراء الهندى على موقع التدوين المصغر “تويتر”، لمحات عن زيارته لمصر تضمنت مقاطع فيديو عن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ولقائه مع أعضاء الجالية الهندية فى مصر، وقال " إن زيارتي لمصر كانت زيارة تاريخية، وإنها ستضيف قوة جديدة إلى العلاقات بين الهند ومصر وستفيد شعبي البلدين".

وأضاف رئيس الوزراء الهندي قائلا “ إننى أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وحكومة وشعب مصر على مشاعرهم الرقيقة التى لمستها وتأثرت بها خلال زيارتى لمصر''.

ومن جانبه ، قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى فى تدوينة له على موقع تويتر إن إجتماع رئيس الوزراء الهندى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان اجتماعا مثمراً، حيث بحث الزعيمان سبل تعميق الشراكة بين البلدين.