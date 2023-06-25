طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتاريخ

أدى اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت بأنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات قصير بخانس بمنطقة قنا الأزهرية ، بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بمعرفة الزائرة الصحية، واستكملت الامتحان.



وتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدين أن ما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب، مقدما التهنئة للطلاب بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، وتبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما تبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.