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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحبط محاولة أمريكية لإشعال حرب نووية في أوكرانيا .. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال موقع “InfoBRICS”، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقع قرار حلف الناتو بنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، كما يتضح من تحذيره من ضربة لنزع السلاح.

وأوضح الموقع، أن "بوتين سمح باعتماد مفهوم غير عادي، بعد ذلك مباشرة، بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن إرسال مقاتلات إف-16 قادرة على حمل شحنات نووية إلى الجيش الأوكراني”.

وأضاف: “قال بوتين، في ديسمبر 2022، إن الولايات المتحدة لديها نظرية لضربة وقائية، ويمكن لروسيا تبني التطورات الأمريكية في هذا المجال… مؤكدا أن هذا ينطوي على ضرب مع وسائل التكنولوجيا الفائقة الحديثة في نقاط سيطرة العدو”.

وأشار الموقع إلي أنه ”قد يكون الهدف النهائي للولايات المتحدة هو إثارة صراع نووي محلي بين روسيا وأوكرانيا".

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وأضاف: “كان تحذير بوتين إشارة إلى البيت الأبيض حول وعي روسيا بجميع خطط الغرب، والتي لا يسعها إلا أن تزعج حلف الناتو “.

بوتين روسيا أمريكا الناتو

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