أنوشكا عن اقتراب عرض فيلم وش في وش: مخضوضة كأني داخلة امتحان

كشفت الفنانة أنوشكا، تفاصيل مشاركتها في أول أعمالها السينمائية بفيلم "وش في وش" المقرر عرضه في صيف 2023.

وقالت الفنانة أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا لم أغيب عن الغناء بدليل أنني عملت برنامج صالون أنوشكا وكان فيه غناء".

وأضافت: "الفترة المقبلة اهتمامي سيكون غنائي، لكن أما يكون عندنا عمل درامي مش بقدر أتحرك لأننا بنشتغل 17 ساعة"، لافته: "وش في وش ثالث عمل أشارك فيه سينمائيا".

وأشارت: "وش في وش أول فيلم طويل وسعيدة بالمشاركة فيه، وحاطه إيدي على قلبي لأن الفيلم نازل كمان أسبوع، ومخضوضة كأني داخلة امتحان ثانوية عامة"، موضحه: "الفيلم يضم مجموعة من الممثلين الكبار".

