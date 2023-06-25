الأهلي يفشل في هز شباك منتخب السويس خلال الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي الأهلي ومنتخب السويس في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب إستاد القاهرة الدولي في دور الثاني والثلاثين ضمن منافسات كأس مصر.

وأهدر النادي الأهلي العديد من الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.