مصرع خمسة أشخاص في هجوم مسلح بمقاطعة لامو جنوب شرق كينيا

قالت الشرطة في كينيا، إن خمسة اشخاص قتلوا يوم الاحد عندما هاجم مسلحون قريتين في مقاطعة لامو في جنوب شرق كينيا.

كما قام المهاجمون بإحراق المنازل وتدمير الممتلكات.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه 'هجوم إرهابي' وهي العبارة التي يستخدمونها عادة للإشارة إلى توغلات جماعة الشباب الإسلامية الصومالية.

وتقع لامو بالقرب من حدود كينيا مع الصومال ، وكثيرا ما يشن مقاتلو حركة الشباب هجمات في المنطقة كجزء من الجهود للضغط على كينيا لسحب قواتها من الصومال ، حيث يشكلون جزءًا من قوة حفظ السلام الدولية التي تدافع عن الحكومة المركزية.

وقالت الشرطة إن مجموعة من المهاجمين هاجمت قريتي سلامة والجهودي في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

تم تقييد رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بحبل و 'شق حلقه ، واحترق منزله بكل متعلقاته'. وقتل ثلاثة اخرون بطريقة مماثلة فيما اصيب خامس بالرصاص.

وقالت الشرطة إن منازل القتلى وسكان آخرين أحرقت في الهجوم واختفى المهاجمون بعد ذلك في غابة قريبة.

تقاتل حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة منذ سنوات في الصومال للإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة حكمها على أساس تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.