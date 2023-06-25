عاجل
لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 500 شاحنة و702 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 403 شاحنة و696سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع ، 97 شاحنة و6 سيارة . 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser  وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية ، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق .
كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى امل ،الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4036 راكب بموانيها .
 

هيئة موانئ البحر الاحمر فرص عمل هيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عيد الأضحى المبارك السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

موضوعات متعلقة

صحة السويس ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 15 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مغادرة أخر فوج حج بري عبر ميناء نويبع البحري

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 77 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر توقع عقد بناء وتدشين 4 قاطرات بحرية ولنشي إرشاد

ترشيحاتنا

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ