زعيم طالبان: اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين وضع المرأة في أفغانستان

قال المرشد الأعلى الأفغاني هبة الله أخوندزاده اليوم الأحد، إن حركة طالبان اتخذت 'إجراءات ملموسة' لتحسين وضع المرأة في أفغانستان وبدأت في اعتبارها بشر 'أحرار وكريم'.



واضاف 'في ظل حكم الإمارة الإسلامية ، تم اتخاذ تدابير ملموسة لإنقاذ المرأة من العديد من أشكال الاضطهاد التقليدي ، بما في ذلك الزواج بالإكراه وحماية حقوقها الشرعية ... بإصدار المرسوم المكون من ست مواد بشأن حقوق المرأة ، ووضع المرأة، وفقا لـ بيان



وذكر زعيم طالبان أن الحركة نجحت في استعادة استقلال أفغانستان وتعزيز 'الأخوة والوحدة الوطنية' في البلاد ، مع القضاء على 'جميع أشكال التعصب كالعرق واللغة والدين. وقد تم الحفاظ على وحدة أراضي أفغانستان وتم الحفاظ على جميع حدودها. وأضاف أنه آمن.

وقيدت الجماعة المتطرفة حقوق المرأة في السفر والدراسة والعمل منذ أن سيطرت على أفغانستان في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الدولية وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. في ديسمبر ، مُنعت النساء من العمل في المنظمات غير الربحية.