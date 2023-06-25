أحد المتعافين من الإدمان: المخدرات سم يدمر حياة الإنسان.. فيديو

كشف أحمد يحيى أحد المتعافين من الإدمان، تفاصيل رحلته من الإدمان، وتعافيه منها، موضحا أنه ذهب للمخدرات من أجل الحصول على السعادة بطريقة سريعة.



وأضاف أحمد يحيى، في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن المخدرات سم يدمر حياة الإنسان، متابعا أن يفقد الإنسان صحته وحريته، وعقله، ونهايتها سجن أو فقدان الصحة أو الموت.

وتابع أحمد يحيى أحد المتعافين من الإدمان، أن متعاطي المخدرات يؤذي كل من حوله، ودخلت في المخدرات في سن الشباب، معتقدا بشكل خطأ أننى أحصل منها على السعادة.

وأشار أحمد يحيى أحد المتعافين من الإدمان، إلى أنه خرج من هذه الأزمة بالإرادة ومساعدة الأهل ، ووالدته كان لها دورا كبيرا في ايصاله لمكان للتعافي من المخدرات.