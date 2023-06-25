الريف المصري الجديد: لدينا خطة في موضوع تقنين وضع اليد

كشف اللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، عن إجراءات هامة موضوع تقنين وضع اليد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء الأحد، إنه لدينا خطة في موضوع تقنين وضع اليد، مضيفا أنت نقدم جهدا على كبيرا في هذا الأمر.

وتابع اللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، آبار المياه الجوفية المنفذة في 2450 بير موزعين على مساحات الأراضي، موضحا أن كل هذا مرتبط بالمحددات التي وضعتها وزارة الري ونلتزم بهذه المحددات بالتنسيق مع كافة العملاء والمنتفعين بأماكن حفر الآبار بعدادات مياه ثم معدلات سحب آمن.



وشدد عمرو عبد الوهاب، على أهمية انضباط قاعدة البيانات والأرقام ويتم الأرشفة بشكل صحيح الكترونيا لمعرفة كل تفاصيل مشروع المليون ونصف فدان، متابعة: "الأرشفة الالكترونية بتعمل ذاكرة ووصلنا إلى فكرة اطلس زراعي يعطينا قاعدة بيانات صحيحة ونوعية الزراعات الموجودة والشبكات الموجودة على كل أرض، وتقنين أوضاع وضع اليد الذي يعد هدف رئيسي للقيادة السياسية".







