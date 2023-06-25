الريف المصري الجديد: نعمل وفقا لقاعدة بيانات منضبطة تحدد احتياجاتنا

أكد عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، وجود قاعدة بيانات منضبطة وصلتنا لذاكرة إلكترونية لتحديد احتياجاتنا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم، الأحد، أن نعمل وفق نظام حديث و منضبط، لافتا إلى أن قاعدة البيانات في غاية الأهمية.

وتابع آبار المياه الجوفية المنفذة في 2450 بير موزعة على مساحات الأراضي، موضحا أن كل هذا مرتبط بالمحددات التي وضعتها وزارة الري ونلتزم بهذه المحددات بالتنسيق مع كافة العملاء والمنتفعين بأماكن حفر الآبار بعدادات مياه ثم معدلات سحب آمن.

وشدد عمرو عبد الوهاب، على أهمية انضباط قاعدة البيانات والأرقام ويتم الأرشفة بشكل صحيح الكترونيا لمعرفة كل تفاصيل مشروع المليون ونصف فدان، متابعة "الأرشفة الالكترونية بتعمل ذاكرة ووصلنا إلى فكرة أطلس زراعي يعطينا قاعدة بيانات صحيحة ونوعية الزراعات الموجودة والشبكات الموجودة على كل أرض، وتقنين أوضاع وضع اليد الذي يعد هدف رئيسي للقيادة السياسية".

