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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. الأهلي يفتتح التسجيل في الوقت القاتل أمام منتخب السويس

الاهلي
الاهلي

أحرز النادي الأهلي هدف التقدم أمام منتخب السويس من عمر الشوط الثاني  في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الدور الثاني والثلاثين ضمن منافسات كأس مصر.

وجاء هدف الاهلي في الدقيقة 86، عن طريق حسين الشحات من تسديدة رائعة بعدما انفرد بالمرمى.

وأضاع رامي ربيعة هدف التقدم من علامة الجزاء.

وأهدر النادي الأهلي العديد من الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

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