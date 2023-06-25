عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‎وزارة الخارجية تنظم زيارة لوفد من الدول الفرانكوفونية إلى جامعة سنجور

صدى البلد

قام قطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية، بتنظيم زيارة إلى القاهرة امتدت على مدار يومين لحوالي مئة دبلوماسي من الدول الفرانكوفونية. 

ويأتي ذلك في إطار مشاركتهم في النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة سنجور، التابعة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية، والتي يقع مقرها بالإسكندرية. 
‎شمل اليوم الأول قيام الدبلوماسيين الفرانكفونيين بزيارة العاصمة الإدارية، حيث استمعوا لعرض من ممثلي شركة العاصمة الإدارية حول تاريخ المشروع وتطورات مراحل تنفيذه، فضلاً عن القيام بجولة تفقدوا خلالها مدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي. 

كما التقى وفد الدبلوماسيين الفرانكفونيين بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث حرص خلال استقباله للوفد على إلقاء الضوء على المشروعات التي تجمع وزارة الشباب والرياضة مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، بجانب استراتيجيات التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.  
‎وشمل اليوم الثاني من الزيارة قيام المشاركين بزيارة مقر جامعة الدول العربية، حيث التقوا بالسفير محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الذي قدم محاضرة عن جامعة الدول العربية وآليات العمل بها. 

كما تم تنظيم حلقة نقاشية جمعت مجموعة من شباب الدبلوماسيين المصريين من متحدثي اللغة الفرنسية بالوفد الزائر بمقر النادي الدبلوماسي المصري تم خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بجانب تعريف الوفد بالجهد المصري الرائد في ملف تغير المناخ أخذاً في الاعتبار استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

وتم استعراض محاور التعاون بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مع إبراز الدور الهام الذي تقوم به مصر على الساحة الإفريقية ضمن جهود النهوض بالقارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على استعراض تاريخ وأهداف منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر منذ عام 2017.
‎و اختتم الوفد زيارته بعقد لقاء مع السيد السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، حيث قام باستعراض الروابط العديدة التي تجمع مصر بالثقافة الفرانكفونية، والتي ترسخت على مدار عقود متتالية من التبادل والتفاعل الثقافي، مبرزاً أهم محاور التعاون القائم اليوم بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية. 

كما التقى الوفد بالسفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول دور الوكالة في تعزيز التعاون الجنوب - جنوب مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها. 

وعقد الوفد لقاء آخر مع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للتعريف بأنشطة المركز ومجالات عمله المختلفة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن.

356379563_584939297149254_2147720998504938554_n
356379563_584939297149254_2147720998504938554_n
355908327_584938970482620_4385710204691574877_n
355908327_584938970482620_4385710204691574877_n
356220340_584939030482614_4771673311284872091_n
356220340_584939030482614_4771673311284872091_n
356073452_584938837149300_5066365725607562283_n
356073452_584938837149300_5066365725607562283_n
355898893_584938253816025_8832132833723651012_n
355898893_584938253816025_8832132833723651012_n
الدول العربية الشباب والرياضة العاصمة الادارية بوزارة الخارجية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الخارجية يطلع السويد على الفرص الاقتصادية والاستثمارية بمصر

الخارجية:تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

شكري: مصر ستواصل مساعيها مع الأطراف السودانية لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين

الاتحاد الأوروبي: إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بـ حل الدولتين

شكري: بحثت مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الطاقة

بوريل : الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز الاستثمارات مع مصر وتجاوز صعوبات الطاقة

ترشيحاتنا

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

البابا تواضروس يتصل بشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225

وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

خسر 80 ألف متابع في لحظة.. اعتراف من نيمار يضعه في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ