‎وزارة الخارجية تنظم زيارة لوفد من الدول الفرانكوفونية إلى جامعة سنجور

قام قطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية، بتنظيم زيارة إلى القاهرة امتدت على مدار يومين لحوالي مئة دبلوماسي من الدول الفرانكوفونية.

ويأتي ذلك في إطار مشاركتهم في النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة سنجور، التابعة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية، والتي يقع مقرها بالإسكندرية.

‎شمل اليوم الأول قيام الدبلوماسيين الفرانكفونيين بزيارة العاصمة الإدارية، حيث استمعوا لعرض من ممثلي شركة العاصمة الإدارية حول تاريخ المشروع وتطورات مراحل تنفيذه، فضلاً عن القيام بجولة تفقدوا خلالها مدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

كما التقى وفد الدبلوماسيين الفرانكفونيين بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث حرص خلال استقباله للوفد على إلقاء الضوء على المشروعات التي تجمع وزارة الشباب والرياضة مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، بجانب استراتيجيات التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

‎وشمل اليوم الثاني من الزيارة قيام المشاركين بزيارة مقر جامعة الدول العربية، حيث التقوا بالسفير محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الذي قدم محاضرة عن جامعة الدول العربية وآليات العمل بها.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية جمعت مجموعة من شباب الدبلوماسيين المصريين من متحدثي اللغة الفرنسية بالوفد الزائر بمقر النادي الدبلوماسي المصري تم خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بجانب تعريف الوفد بالجهد المصري الرائد في ملف تغير المناخ أخذاً في الاعتبار استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وتم استعراض محاور التعاون بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مع إبراز الدور الهام الذي تقوم به مصر على الساحة الإفريقية ضمن جهود النهوض بالقارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على استعراض تاريخ وأهداف منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر منذ عام 2017.

‎و اختتم الوفد زيارته بعقد لقاء مع السيد السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، حيث قام باستعراض الروابط العديدة التي تجمع مصر بالثقافة الفرانكفونية، والتي ترسخت على مدار عقود متتالية من التبادل والتفاعل الثقافي، مبرزاً أهم محاور التعاون القائم اليوم بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

كما التقى الوفد بالسفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول دور الوكالة في تعزيز التعاون الجنوب - جنوب مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها.

وعقد الوفد لقاء آخر مع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للتعريف بأنشطة المركز ومجالات عمله المختلفة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن.

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